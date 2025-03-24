Яку помилку з рибою найчастіше роблять більшість людей, пояснює 24 Канал з посиланням на Onet.

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Як не варто готувати рибу

Відома дієтологиня Ганна Столінська радить не смажити рибу, підкреслюючи, що цей спосіб приготування може зменшити вміст цінних жирних кислот омега-3 на 85%. Вона пропонує вивчити більш здорові альтернативи приготування риби, щоб зберегти її поживні властивості.

Дієтологиня зазначила, що приготування риби на грилі також призводить до значної втрати вмісту омега-3 – на 40 – 50%. Хоча приготування на грилі є кращим варіантом, ніж смаження, воно все одно призводить до значної втрати цих незамінних жирних кислот.

Натомість стверджує, що запікання може бути кращим методом приготування, що призводить до втрати 10 – 15% поживних речовин. Однак, приготування на пару вважається найкращим варіантом, оскільки воно зберігає майже всі поживні речовини.

Що ще треба знати

Експертка підкреслює, що більшість омега-3 жирних кислот сконцентрована під шкірою і на кістках риби, що свідчить про те, що варто купувати цілу рибу.



Найкраще купувати цілу рибу / Фото Unsplash

Столінська рекомендує покращувати смак риби за допомогою спецій, таких як куркума, орегано, розмарин та чебрець. Вони не лише додають смаку, але й мають протизапальні властивості та сприяють засвоєнню омега-3 жирних кислот.

Крім того, вибір посуду може суттєво вплинути на процес приготування. Не варто використовувати тефлонові сковорідки й металеві каструлі без покриття. Найкраще обирати сталеві або бамбукові пароварки, а також термостійкий скляний або керамічний посуд, чавунні сковорідки.

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