29 липня, 07:41
Так можна заготувати цілу комору: найпростіший рецепт кабачкової ікри на зиму
Основні тези
- Кабачкова ікра є популярною закускою, для якої потрібні прості інгредієнти: кабачки, морква, цибуля, томатна паста, олія, часник, сіль та перець.
- Запаси цієї закуски повинні бути в коморі кожної господині.
Кабачкова ікра – це закуска, яка смакує завжди й всюди. Саме тому варто попіклуватися, щоб її запаси на зиму були достатніми.
Приготування кабачкової ікри – це чи не найпростіший процес заготівель на зиму. Прості інгредієнти та невибагливі кулінарні маніпуляції дозволяють максимально зберегти смак улюблених кабачків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Рецепти.ua.
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Як приготувати кабачкову ікру на зиму?
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм кабачків;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 100 грамів томатної пасти
– 100 мілілітрів олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки, моркву та цибулю наріжте довільними шматочками. Обсмажте на олії до мʼякості.
- Додайте томатну пасту та тушкуйте ще 10 хвилин.
- Готову суміш перебийте блендером до однорідності.
- Посоліть, поперчіть та тушкуйте на повільному вогні 5 – 7 хвилин.
- Розлийте готову ікру по стерилізованих банках та закрутіть.
Смачного!
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