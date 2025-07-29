Так можна заготувати цілу комору: найпростіший рецепт кабачкової ікри на зиму

Кабачкова ікра – це закуска, яка смакує завжди й всюди. Саме тому варто попіклуватися, щоб її запаси на зиму були достатніми.

Приготування кабачкової ікри – це чи не найпростіший процес заготівель на зиму. Прості інгредієнти та невибагливі кулінарні маніпуляції дозволяють максимально зберегти смак улюблених кабачків, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Рецепти.ua. До теми Справжній скарб цього літа: закуска з кабачків, яка миттю зникає зі столу Як приготувати кабачкову ікру на зиму? Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів цибулі;

– 100 грамів томатної пасти

– 100 мілілітрів олії;

– 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Кабачки, моркву та цибулю наріжте довільними шматочками. Обсмажте на олії до мʼякості. Додайте томатну пасту та тушкуйте ще 10 хвилин. Готову суміш перебийте блендером до однорідності. Посоліть, поперчіть та тушкуйте на повільному вогні 5 – 7 хвилин. Розлийте готову ікру по стерилізованих банках та закрутіть. Смачного! Треба знати один секрет: як вибрати якісну сіль.