Рідкий джем можна врятувати без желфіксу: працює старий метод

Рідкий джем не завжди означає невдалий рецепт. Іноді йому просто не вистачає природного пектину, який відповідає за желювання фруктової маси.

Портал Moje gotowanie радить простий спосіб, який не потребує ні желфіксу, ні крохмалю, ні інших добавок. Спробуйте – він обовʼязково спрацює.

У чому суть методу?

Коли джем виходить занадто рідким, частину маси потрібно просто подрібнити, а потім знову з’єднати з цілими шматочками фруктів. Після цього суміш ще кілька хвилин проварюють.

Саме під час подрібнення вивільняється більше м’якоті, клітковини та пектину. У результаті джем швидше густіє й краще тримає форму.

Ваш джем буде ідеальним / Фото Pixabay

Як загущувати джем без добавок

Зваріть джем як зазвичай у широкій каструлі з товстим дном, додайте цукор і готуйте без кришки на малому або середньому вогні, час від часу помішуючи. Перевірте консистенцію: покладіть трохи джему на холодну тарілку й зачекайте хвилину. Якщо він швидко розтікається, маса ще рідка. Зніміть каструлю з вогню й дайте джему 2 – 3 хвилини, щоб він перестав сильно булькотіти. Відлийте приблизно половину маси у високу жаростійку ємність. Зблендуйте цю частину ручним блендером короткими імпульсами. Не потрібно робити масу ідеально гладкою – достатньо, щоб вона стала кремовою. Поверніть подрібнену частину назад у каструлю й добре перемішайте з рештою фруктів. Поставте джем на малий вогонь і варіть ще 3 – 5 хвилин, майже безперервно помішуючи. Готовий джем розкладіть у стерилізовані сухі банки й щільно закрутіть.

Коли метод працює найкраще

Цей спосіб особливо добре спрацьовує з фруктами, які дають багато соку. Найпомітніший ефект він має з полуницею, бо вона часто робить джем занадто рідким.

Так само метод допомагає з малиною, абрикосами та персиками. У сливовому джемі різниця менша, але консистенція теж стає кремовішою.

Цікаво! За даними фахівців із харчових продуктів, пектинова речовина в клітинних стінках рослин і справді відповідає за утворення гелю. Саме тому цитрусові шкірки та яблучні вичавки традиційно використовують для загущення варення та мармеладів.