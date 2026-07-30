Портал Moje gotowanie радить простий спосіб, який не потребує ні желфіксу, ні крохмалю, ні інших добавок. Спробуйте – він обовʼязково спрацює.

У чому суть методу?

Коли джем виходить занадто рідким, частину маси потрібно просто подрібнити, а потім знову з’єднати з цілими шматочками фруктів. Після цього суміш ще кілька хвилин проварюють.

Саме під час подрібнення вивільняється більше м’якоті, клітковини та пектину. У результаті джем швидше густіє й краще тримає форму.

Ваш джем буде ідеальним / Фото Pixabay

Як загущувати джем без добавок

Зваріть джем як зазвичай у широкій каструлі з товстим дном, додайте цукор і готуйте без кришки на малому або середньому вогні, час від часу помішуючи. Перевірте консистенцію: покладіть трохи джему на холодну тарілку й зачекайте хвилину. Якщо він швидко розтікається, маса ще рідка. Зніміть каструлю з вогню й дайте джему 2 – 3 хвилини, щоб він перестав сильно булькотіти. Відлийте приблизно половину маси у високу жаростійку ємність. Зблендуйте цю частину ручним блендером короткими імпульсами. Не потрібно робити масу ідеально гладкою – достатньо, щоб вона стала кремовою. Поверніть подрібнену частину назад у каструлю й добре перемішайте з рештою фруктів. Поставте джем на малий вогонь і варіть ще 3 – 5 хвилин, майже безперервно помішуючи. Готовий джем розкладіть у стерилізовані сухі банки й щільно закрутіть.

Коли метод працює найкраще

Цей спосіб особливо добре спрацьовує з фруктами, які дають багато соку. Найпомітніший ефект він має з полуницею, бо вона часто робить джем занадто рідким.

Так само метод допомагає з малиною, абрикосами та персиками. У сливовому джемі різниця менша, але консистенція теж стає кремовішою.

Цікаво! За даними фахівців із харчових продуктів, пектинова речовина в клітинних стінках рослин і справді відповідає за утворення гелю. Саме тому цитрусові шкірки та яблучні вичавки традиційно використовують для загущення варення та мармеладів.