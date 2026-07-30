Портал Moje gotowanie предлагает простой способ, для которого не потребуется ни "Желфикса", ни крахмала, ни других добавок. Попробуйте – он обязательно сработает.
В чем суть метода?
Когда джем получается слишком жидким, часть массы нужно просто измельчить, а затем снова соединить с целыми кусочками фруктов. После этого смесь еще несколько минут проваривают.
Именно во время измельчения высвобождается больше мякоти, клетчатки и пектина. В результате джем быстрее загустевает и лучше держит форму.
Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ваш джем будет идеальным / Фото Pixabay
Как загустить джем без добавок
- Сварите джем как обычно в широкой кастрюле с толстым дном, добавьте сахар и готовьте без крышки на слабом или среднем огне, время от времени помешивая.
- Проверьте консистенцию: положите немного джема на холодную тарелку и подождите минуту. Если он быстро растекается, масса еще жидкая.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте джему 2–3 минуты, чтобы он перестал сильно булькать.
- Перелейте примерно половину массы в высокую жаропрочную емкость.
- Измельчите эту часть ручным блендером короткими импульсами. Не нужно делать массу идеально гладкой – достаточно, чтобы она стала кремообразной.
- Перелейте измельченную часть обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте с остальными фруктами.
- Поставьте джем на слабый огонь и варите еще 3–5 минут, почти непрерывно помешивая.
- Готовый джем разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закрутите.
Когда этот метод работает лучше всего
Этот способ особенно хорошо работает с фруктами, которые дают много сока. Наиболее заметный эффект он дает с клубникой, так как она часто делает джем слишком жидким.
Также этот метод помогает с малиной, абрикосами и персиками. В сливовом джеме разница меньше, но консистенция тоже становится более кремообразной.
Интересно! По данным специалистов по пищевым продуктам, пектиновое вещество в клеточных стенках растений действительно отвечает за образование геля. Именно поэтому цитрусовые корки и яблочные выжимки традиционно используют для загущения варенья и мармеладов.