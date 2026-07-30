Портал Moje gotowanie предлагает простой способ, для которого не потребуется ни "Желфикса", ни крахмала, ни других добавок. Попробуйте – он обязательно сработает.

В чем суть метода?

Когда джем получается слишком жидким, часть массы нужно просто измельчить, а затем снова соединить с целыми кусочками фруктов. После этого смесь еще несколько минут проваривают.

Именно во время измельчения высвобождается больше мякоти, клетчатки и пектина. В результате джем быстрее загустевает и лучше держит форму.

Ваш джем будет идеальным / Фото Pixabay

Как загустить джем без добавок

Сварите джем как обычно в широкой кастрюле с толстым дном, добавьте сахар и готовьте без крышки на слабом или среднем огне, время от времени помешивая. Проверьте консистенцию: положите немного джема на холодную тарелку и подождите минуту. Если он быстро растекается, масса еще жидкая. Снимите кастрюлю с огня и дайте джему 2–3 минуты, чтобы он перестал сильно булькать. Перелейте примерно половину массы в высокую жаропрочную емкость. Измельчите эту часть ручным блендером короткими импульсами. Не нужно делать массу идеально гладкой – достаточно, чтобы она стала кремообразной. Перелейте измельченную часть обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте с остальными фруктами. Поставьте джем на слабый огонь и варите еще 3–5 минут, почти непрерывно помешивая. Готовый джем разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закрутите.

Когда этот метод работает лучше всего

Этот способ особенно хорошо работает с фруктами, которые дают много сока. Наиболее заметный эффект он дает с клубникой, так как она часто делает джем слишком жидким.

Также этот метод помогает с малиной, абрикосами и персиками. В сливовом джеме разница меньше, но консистенция тоже становится более кремообразной.

Интересно! По данным специалистов по пищевым продуктам, пектиновое вещество в клеточных стенках растений действительно отвечает за образование геля. Именно поэтому цитрусовые корки и яблочные выжимки традиционно используют для загущения варенья и мармеладов.