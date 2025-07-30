Консервована диня – це той смаколик, який точно заслуговує на місце у вашій коморі. Повірте, взимку ви собі подякуєте, що знайшли час заготувати цей чудовий фрукт.

Кожна господиня може зберегти смак літа на зиму, і заготівля дині – один зі способів, які дозволяють це зробити. 24 Канал рекомендує заготувати улюблений фрукт за рецептом порталу "На пенсії", аби насолоджуватися його яскравим смаком взимку та чекати наступного літа.

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Як заготувати диню на зиму?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми свіжої дині;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1 літр води;

– 2 склянки цукру.

Приготування:

Спочатку готуємо сироп. У каструлю вливаємо воду, розчиняємо цукор та лимонну кислоту. Варимо, поки сироп не стане густим. Диню чистимо від шкірки та нарізаємо шматками. Розкладаємо диню по стерилізованих банках та заливаємо сиропом. Стерилізуємо на водяній бані 10 хвилин. Закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо ковдрою до вистигання. Ставимо зберігатися до іншої консервації.

Смачного!

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