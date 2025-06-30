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30 червня, 08:22
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Буде наче щойно з грядки: як закрити кріп на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кріп можна зберегти на зиму, засушивши його в теплому і добре провітрюваному приміщенні.
  • Сухий кріп подрібнюють та закривають у стерилізований герметичний посуд для зберігання.

Кріп – неперевершений додаток до улюблених гарнірів та салатів. І насолоджуватися ним можна впродовж всього року, а не лише в сезон!

Кріп не лише додає нашим стравам особливих смакових відтінків, а й дуже невибагливий у заготівлі на зиму. Як насолоджуватися ним впродовж всього року без зайвих турбот – розповідає 24 Канал з посиланням на Haps

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Як закрити кріп на зиму

Найпростіший спосіб зберегти кріп без втрати аромату та смаку – засушити його. І зробити це вкрай легко. 

Миємо кріп, відціджуємо і ретельно перебираємо. Пошкоджені стебла призведуть до загнивання, тому це потрібно врахувати. 

Обрані стебла збираємо в невеликі пучки та завʼяжіть гумкою або ниткою. Тепер підвішуємо пучки кінцями догори в теплому і добре провітрюваному приміщенні. Якщо можливості підвісити кріп немає, то можна просто розкласти його на паперові рушники. 

Коли кріп буде сухим, можна подрібнити його та закрити в стерилізований герметичний посуд. Ось і все – тепер ви можете насолоджуватися кропом цілий рік! 

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