Мариновані огірочки – це вже готова хрустка закуска, яку залишається лише подати до столу. А якщо заготувати їх шматочками, то вже й подача буде готова, а смак – ще кращий!

Ці огірочки чудово доповнять ваші повсякденні страви та закуски, а для соковитих гамбургерів кращого додатку просто не знайдеш! 24 Канал радить заготувати улюблену закуску в зручному форматі за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

До речі Найшвидша закуска до столу: мариновані гриби всього за 7 хвилин

Які огірки обрати для цього рецепту?



Точно варто уникати салатних сортів з великою насіннєвою камерою. Краще підійдуть плоди середнього розміру сортів "Засолювальний" F1, "Бочковий" F1, "Джерельце" F1 та "Паризький корнішон", радить портал "Яскрава клумба".

Як закрити огірки кружечками?

Час :

: Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми огірків;

– 40 грамів солі;

– 180 грамів цукру;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 2 столові ложки куркуми;

– 6 столових ложок французької гірчиці;

– 180 мілілітрів оцту;

– 100 мілілітрів олії.

Приготування:

Огірки миємо та відрізаємо кінці з обох боків. Нарізаємо огірки тонкими слайсами за допомогою терка. Перекладаємо огірки у велику миску, додаємо сіль, цукор та спеції, наливаємо оцет та олію. Додаємо гірчицю в зернах і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Щільно наповнюємо банки огірками. Нещільно накриваємо кришками та стерилізуємо 15 хвилин. Закриваємо, перевертаємо банки догори дном до вистигання.

Смачного!

Яку закрутку варто мати у коморі?