Залишиться просто відкрити банку: консервуємо огірки кружечками з Лілією Цвіт
- Лілія Цвіт пропонує рецепт маринування огірків кружечками для зручності подачі.
- Вони виходять такими ж смачними, як у популярних фастфудах.
Мариновані огірочки – це вже готова хрустка закуска, яку залишається лише подати до столу. А якщо заготувати їх шматочками, то вже й подача буде готова, а смак – ще кращий!
Ці огірочки чудово доповнять ваші повсякденні страви та закуски, а для соковитих гамбургерів кращого додатку просто не знайдеш! 24 Канал радить заготувати улюблену закуску в зручному форматі за рецептом улюбленої Лілії Цвіт.
Які огірки обрати для цього рецепту?
Точно варто уникати салатних сортів з великою насіннєвою камерою. Краще підійдуть плоди середнього розміру сортів "Засолювальний" F1, "Бочковий" F1, "Джерельце" F1 та "Паризький корнішон", радить портал "Яскрава клумба".
Як закрити огірки кружечками?
- Час:
- Порцій: 6 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 40 грамів солі;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 2 столові ложки куркуми;
– 6 столових ложок французької гірчиці;
– 180 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів олії.
Приготування:
- Огірки миємо та відрізаємо кінці з обох боків.
- Нарізаємо огірки тонкими слайсами за допомогою терка.
- Перекладаємо огірки у велику миску, додаємо сіль, цукор та спеції, наливаємо оцет та олію.
- Додаємо гірчицю в зернах і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.
- Щільно наповнюємо банки огірками.
- Нещільно накриваємо кришками та стерилізуємо 15 хвилин.
- Закриваємо, перевертаємо банки догори дном до вистигання.
Смачного!
Яку закрутку варто мати у коморі?
- Ви точно будете собі вдячними, якщо заготуєте кабачки по-корейськи.
- Ця закуска буде доречною навіть на святковому столі.
- Для найкращого результату варто використовувати молоді кабачки.