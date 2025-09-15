Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Залишиться просто відкрити банку: консервуємо огірки кружечками з Лілією Цвіт
15 вересня, 21:30
2

Залишиться просто відкрити банку: консервуємо огірки кружечками з Лілією Цвіт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лілія Цвіт пропонує рецепт маринування огірків кружечками для зручності подачі.
  • Вони виходять такими ж смачними, як у популярних фастфудах. 

Мариновані огірочки – це вже готова хрустка закуска, яку залишається лише подати до столу. А якщо заготувати їх шматочками, то вже й подача буде готова, а смак – ще кращий!

Ці огірочки чудово доповнять ваші повсякденні страви та закуски, а для соковитих гамбургерів кращого додатку просто не знайдеш! 24 Канал радить заготувати улюблену закуску в зручному форматі за рецептом улюбленої Лілії Цвіт

До речі Найшвидша закуска до столу: мариновані гриби всього за 7 хвилин

Які огірки обрати для цього рецепту? 

Точно варто уникати салатних сортів з великою насіннєвою камерою. Краще підійдуть плоди середнього розміру сортів "Засолювальний" F1, "Бочковий" F1, "Джерельце" F1 та "Паризький корнішон", радить портал "Яскрава клумба"

Як закрити огірки кружечками? 

  • Час:
  • Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти
– 3 кілограми огірків;
– 40 грамів солі;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 2 столові ложки куркуми;
– 6 столових ложок французької гірчиці;
– 180 мілілітрів оцту;
– 100 мілілітрів олії. 

Приготування

  1. Огірки миємо та відрізаємо кінці з обох боків.
  2. Нарізаємо огірки тонкими слайсами за допомогою терка.
  3. Перекладаємо огірки у велику миску, додаємо сіль, цукор та спеції, наливаємо оцет та олію.
  4. Додаємо гірчицю в зернах і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.
  5. Щільно наповнюємо банки огірками.
  6. Нещільно накриваємо кришками та стерилізуємо 15 хвилин.
  7. Закриваємо, перевертаємо банки догори дном до вистигання.

Смачного!

Яку закрутку варто мати у коморі? 

  • Ви точно будете собі вдячними, якщо заготуєте кабачки по-корейськи.
  • Ця закуска буде доречною навіть на святковому столі.
  • Для найкращого результату варто використовувати молоді кабачки. 