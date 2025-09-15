Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Останется просто открыть банку: консервируем огурцы кружочками с Лилией Цвит
15 сентября, 21:30
2

Останется просто открыть банку: консервируем огурцы кружочками с Лилией Цвит

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Лилия Цвит предлагает рецепт маринования огурцов кружочками для удобства подачи.
  • Они получаются такими же вкусными, как в популярных фастфудах.

Маринованные огурчики – это уже готовая хрустящая закуска, которую остается только подать к столу. А если заготовить их кусочками, то уже и подача будет готова, а вкус – еще лучше!

Эти огурчики прекрасно дополнят ваши повседневные блюда и закуски, а для сочных гамбургеров лучшего дополнения просто не найдешь! 24 Канал советует заготовить любимую закуску в удобном формате по рецепту любимой Лилии Цвит.

Кстати Самая быстрая закуска к столу: маринованные грибы всего за 7 минут

Какие огурцы выбрать для этого рецепта? 

Точно стоит избегать салатных сортов с большой семенной камерой. Лучше подойдут плоды среднего размера сортов "Засолочный" F1, "Бочковой" F1, "Родничок" F1 и "Парижский корнишон", советует портал "Яскрава клумба".

Как закрыть огурцы кружочками?

  • Время:
  • Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты
– 3 килограмма огурцов;
– 40 граммов соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 2 столовые ложки куркумы;
– 6 столовых ложек французской горчицы;
– 180 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Огурцы моем и отрезаем концы с обеих сторон.
  2. Нарезаем огурцы тонкими слайсами с помощью терки.
  3. Перекладываем огурцы в большую миску, добавляем соль, сахар и специи, наливаем уксус и масло.
  4. Добавляем горчицу в зернах и перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
  5. Плотно наполняем банки огурцами.
  6. Неплотно накрываем крышками и стерилизуем 15 минут.
  7. Закрываем, переворачиваем банки вверх дном до остывания.

Приятного аппетита!

Какую закрутку стоит иметь в кладовке?

  • Вы точно будете себе благодарны, если заготовите кабачки по-корейски.
  • Эта закуска будет уместной даже на праздничном столе.
  • Для лучшего результата следует использовать молодые кабачки.