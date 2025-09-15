Маринованные огурчики – это уже готовая хрустящая закуска, которую остается только подать к столу. А если заготовить их кусочками, то уже и подача будет готова, а вкус – еще лучше!

Эти огурчики прекрасно дополнят ваши повседневные блюда и закуски, а для сочных гамбургеров лучшего дополнения просто не найдешь! 24 Канал советует заготовить любимую закуску в удобном формате по рецепту любимой Лилии Цвит.

Какие огурцы выбрать для этого рецепта?



Точно стоит избегать салатных сортов с большой семенной камерой. Лучше подойдут плоды среднего размера сортов "Засолочный" F1, "Бочковой" F1, "Родничок" F1 и "Парижский корнишон", советует портал "Яскрава клумба".

Как закрыть огурцы кружочками?

Время :

: Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма огурцов;

– 40 граммов соли;

– 180 граммов сахара;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 2 столовые ложки куркумы;

– 6 столовых ложек французской горчицы;

– 180 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Огурцы моем и отрезаем концы с обеих сторон. Нарезаем огурцы тонкими слайсами с помощью терки. Перекладываем огурцы в большую миску, добавляем соль, сахар и специи, наливаем уксус и масло. Добавляем горчицу в зернах и перемешиваем. Оставляем на 10 минут. Плотно наполняем банки огурцами. Неплотно накрываем крышками и стерилизуем 15 минут. Закрываем, переворачиваем банки вверх дном до остывания.

Приятного аппетита!

