Помідори без стерилізації на зиму: простий рецепт із подвійним заливанням окропом
Домашні помідори на зиму можна закрити без стерилізації банок. Якщо використати простий спосіб із подвійним заливанням окропом.
Домашні помідори на зиму можна закрити без стерилізації, якщо дотриматися простої послідовності дій і двічі залити банки окропом, пише danilchenko 77 в Instagram. У цьому рецепті все тримається на гарячій воді: перше заливання добре прогріває томати, а друге допомагає надійно законсервувати заготівлю.
Як приготувати помідори на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– огірки скільки поміститься в 2-літрову банку помідорів;
– кілька гілочок кропу;
– кілька гілочок петрушки;
– 2 зубчики часнику;
– 5 – 6 горошин чорного перцю;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою;
– 1 чайна ложка оцту;
– окріп – для заливання.
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Приготування:
- Спочатку добре помийте помідори та підготуйте чисту дволітрову банку. На дно покладіть кріп, петрушку, часник, лавровий лист і обидва види перцю.
- Потім щільно складіть помідори в банку. Для цього рецепта краще брати стиглі, але пружні плоди середнього розміру.
- Залийте вміст банки окропом до самого верху, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. За цей час помідори добре прогріються.
- Після цього злийте воду. Просто в банку додайте сіль, цукор та оцет у зазначених пропорціях.
- Знову залийте помідори кип'ятком до верху та одразу щільно закрийте стерилізованою кришкою.
- Готову банку переверніть догори дном і добре укутайте рушником або теплою ковдрою. Залиште консервацію до повного охолодження.