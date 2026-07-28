Домашние помидоры на зиму можно закрыть без стерилизации, если придерживаться простой последовательности действий и дважды залить банки кипятком, пишет danilchenko 77 в Instagram. В этом рецепте все держится на горячей воде: первая заливка хорошо прогревает томаты, а вторая помогает надежно законсервировать заготовку.
Как приготовить помидоры на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– огурцы сколько поместится в 2-литровую банку помидоров;
– несколько веточек укропа;
– несколько веточек петрушки;
– 2 зубчика чеснока;
– 5 – 6 горошин черного перца;
– 3 горошины душистого перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара с небольшой горкой;
– 1 чайная ложка уксуса;
– кипяток – для заливки.
Вы будете в восторге от этих помидоров: смотрите видео
Приготовление:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Сначала хорошо помойте помидоры и подготовьте чистую двухлитровую банку. На дно уложите укроп, петрушку, чеснок, лавровый лист и оба вида перца.
- Затем плотно сложите помидоры в банке. Для этого рецепта лучше брать спелые, но упругие плоды среднего размера.
- Залейте содержимое банки кипятком в самый верх, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. За это время помидоры хорошо прогреются.
- После этого слейте воду. Просто в банке добавьте соль, сахар и уксус в указанных пропорциях.
- Снова залейте помидоры кипятком вверх и сразу плотно закройте стерилизованной крышкой.
- Готовую банку переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем или теплым одеялом. Оставьте консервацию до полного охлаждения.