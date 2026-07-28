Домашні помідори на зиму можна закрити без стерилізації, якщо дотриматися простої послідовності дій і двічі залити банки окропом, пише danilchenko 77 в Instagram. У цьому рецепті все тримається на гарячій воді: перше заливання добре прогріває томати, а друге допомагає надійно законсервувати заготівлю.
Як приготувати помідори на зиму?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– огірки скільки поміститься в 2-літрову банку помідорів;
– кілька гілочок кропу;
– кілька гілочок петрушки;
– 2 зубчики часнику;
– 5 – 6 горошин чорного перцю;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 1 столова ложка солі;
– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою;
– 1 чайна ложка оцту;
– окріп – для заливання.
Ви будете в захваті від цих помідорів: дивіться відео
Приготування:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Спочатку добре помийте помідори та підготуйте чисту дволітрову банку. На дно покладіть кріп, петрушку, часник, лавровий лист і обидва види перцю.
- Потім щільно складіть помідори в банку. Для цього рецепта краще брати стиглі, але пружні плоди середнього розміру.
- Залийте вміст банки окропом до самого верху, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. За цей час помідори добре прогріються.
- Після цього злийте воду. Просто в банку додайте сіль, цукор та оцет у зазначених пропорціях.
- Знову залийте помідори кип'ятком до верху та одразу щільно закрийте стерилізованою кришкою.
- Готову банку переверніть догори дном і добре укутайте рушником або теплою ковдрою. Залиште консервацію до повного охолодження.