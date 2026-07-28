Домашні помідори на зиму можна закрити без стерилізації, якщо дотриматися простої послідовності дій і двічі залити банки окропом, пише danilchenko 77 в Instagram. У цьому рецепті все тримається на гарячій воді: перше заливання добре прогріває томати, а друге допомагає надійно законсервувати заготівлю.

Як приготувати помідори на зиму?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– огірки скільки поміститься в 2-літрову банку помідорів;

– кілька гілочок кропу;

– кілька гілочок петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– 5 – 6 горошин чорного перцю;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 1 лавровий лист;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки цукру з невеликою гіркою;

– 1 чайна ложка оцту;

– окріп – для заливання.

Ви будете в захваті від цих помідорів: дивіться відео

Приготування: