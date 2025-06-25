Пікантна насолода на цілий рік: як закрити кабачки з кетчупом чилі – страва стала хітом

Кабачками варто насолоджуватися не лише в літній сезон, а й зробити запаси на весь рік. З цим рецептом зробити це дуже просто, проте вдячні ви собі будете як ніколи.

Заготівля кабачків на зиму зараз повинна увійти в кулінарне повсякдення кожної господині. Не стримуйте себе – банки пікантної закуски будуть зникати з полиць швидше, аніж ви собі уявляєте, розповідає 24 Канал. До теми Помідори малосольні за 3 дні: найкращий рецепт, який тільки існує Рецепт кабачків з кетчупом чилі Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кілограми молодих кабачків;

– 250 грамів кетчупу чилі;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 4 столові ложки цукру;

– 100 мілілітрів оцту;

– 1 головка часнику;

– зелень до смаку;

– 5 – 7 горошин перцю;

– 2 – 3 лаврові листки. Приготування: Кабачки добре вимийте, наріжте кружечками або кубиками. Якщо овочі великі – обов’язково приберіть серцевину з насінням. Банки підготуйте заздалегідь: ретельно вимийте й простерилізуйте. Кришки прокип’ятіть кілька хвилин. У глибокій каструлі поєднайте воду, сіль, цукор та кетчуп чилі. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. В самому кінці влийте оцет та перемішайте ще раз. На дно чистих банок покладіть кілька гілочок зелені, зубчики часнику, лавровий лист і кілька горошин перцю. Залийте все гарячим маринадом і накрийте кришками. Банки поставте в каструлю з рушником або тканиною на дні, залийте гарячою водою майже до верху й стерилізуйте приблизно 10 – 15 хвилин (для півлітрових банок). Після стерилізації герметично закрутіть, переверніть догори дном, добре укутайте й залиште остигати природним способом. Смачного! Це повинні знати всі: як відрізнити українську гречку від китайської.