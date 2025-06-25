Заготівля кабачків на зиму зараз повинна увійти в кулінарне повсякдення кожної господині. Не стримуйте себе – банки пікантної закуски будуть зникати з полиць швидше, аніж ви собі уявляєте, розповідає 24 Канал.
До теми Помідори малосольні за 3 дні: найкращий рецепт, який тільки існує
Рецепт кабачків з кетчупом чилі
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми молодих кабачків;
– 250 грамів кетчупу чилі;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 головка часнику;
– зелень до смаку;
– 5 – 7 горошин перцю;
– 2 – 3 лаврові листки.
Приготування:
Кабачки добре вимийте, наріжте кружечками або кубиками. Якщо овочі великі – обов’язково приберіть серцевину з насінням.
Банки підготуйте заздалегідь: ретельно вимийте й простерилізуйте. Кришки прокип’ятіть кілька хвилин.
У глибокій каструлі поєднайте воду, сіль, цукор та кетчуп чилі. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. В самому кінці влийте оцет та перемішайте ще раз.
На дно чистих банок покладіть кілька гілочок зелені, зубчики часнику, лавровий лист і кілька горошин перцю. Залийте все гарячим маринадом і накрийте кришками.
Банки поставте в каструлю з рушником або тканиною на дні, залийте гарячою водою майже до верху й стерилізуйте приблизно 10 – 15 хвилин (для півлітрових банок).
Після стерилізації герметично закрутіть, переверніть догори дном, добре укутайте й залиште остигати природним способом.
Смачного!
Це повинні знати всі: як відрізнити українську гречку від китайської.