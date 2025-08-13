Смак цих огірочків для багатьох вже відомий десятиліттями. Вони не втратили свого колориту та завжди будуть актуальними у вашій кладовці.

Ці хрумкі огірочки завжди були улюбленцями публіки. Воно й не дивно, адже з ними будь-яка трапеза перетворюється на свято. 24 Канал пропонує обовʼязково поповнити ними свою комору з рецептом порталу "Господинька".

Як заквасити огірки на зиму?

Час : 15 хвилин + настоювання

: 15 хвилин + настоювання Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– огірки;

– половина листа хрону;

– 1 кріп із зонтиком;

– 1 лист вишні;

– 1 лист дуба;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 80 грамів солі;

– кілька листочків мʼяти;

– кілька гілочок кропу;

– вода.

Приготування:

Огірки миємо та замочуємо в холодній воді на 3 години. В банку викладаємо всі прянощі. Кладемо огірки в банку, більші кладіть ближче до дна. Солимо і заливаємо водою. Накриваємо банку капроновою кришкою та залишаємо на 3 дні у прохолодному місці. Потім зливаємо розсіл, за бажанням досолюємо, кипʼятимо 2 – 3 хвилини, закриваємо банку металевою кришкою та ставимо на зберігання.

Смачного!

