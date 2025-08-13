Вони були зіркою 90-х: квасимо огірки за особливим рецептом – їх розкуповували на базарах
- Огірки за особливим рецептом були популярні на базарах у 90-х.
- Вони зберегли свій унікальний колорит і досі актуальні.
Смак цих огірочків для багатьох вже відомий десятиліттями. Вони не втратили свого колориту та завжди будуть актуальними у вашій кладовці.
Ці хрумкі огірочки завжди були улюбленцями публіки. Воно й не дивно, адже з ними будь-яка трапеза перетворюється на свято. 24 Канал пропонує обовʼязково поповнити ними свою комору з рецептом порталу "Господинька".
До теми Солянка та розсольник навіть поруч не стоять: готуємо забутий український огірочник
Як заквасити огірки на зиму?
- Час: 15 хвилин + настоювання
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– огірки;
– половина листа хрону;
– 1 кріп із зонтиком;
– 1 лист вишні;
– 1 лист дуба;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 80 грамів солі;
– кілька листочків мʼяти;
– кілька гілочок кропу;
– вода.
Приготування:
- Огірки миємо та замочуємо в холодній воді на 3 години.
- В банку викладаємо всі прянощі.
- Кладемо огірки в банку, більші кладіть ближче до дна.
- Солимо і заливаємо водою.
- Накриваємо банку капроновою кришкою та залишаємо на 3 дні у прохолодному місці.
- Потім зливаємо розсіл, за бажанням досолюємо, кипʼятимо 2 – 3 хвилини, закриваємо банку металевою кришкою та ставимо на зберігання.
Смачного!
Часто трапляється, що в банці з компотом зʼявляється піна. Бабусі радять просто перекипʼятити напій, але ця порада не завжди є безпечною.