13 августа, 23:35
2

Они были звездой 90-х: квасим огурцы по особому рецепту – их раскупали на базарах

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Огурцы по особому рецепту были популярны на базарах в 90-х.
  • Они сохранили свой уникальный колорит и до сих пор актуальны.

Вкус этих огурчиков для многих уже известен десятилетиями. Они не потеряли своего колорита и всегда будут актуальными в вашей кладовке.

Эти хрустящие огурчики всегда были любимцами публики. Оно и не удивительно, ведь с ними любая трапеза превращается в праздник. 24 Канал предлагает обязательно пополнить ими свою кладовую с рецептом портала "Господинька".

Как заквасить огурцы на зиму?

  • Время: 15 минут + настаивание
  • Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты
– огурцы;
– половина листа хрена;
– 1 укроп с зонтиком;
– 1 лист вишни;
– 1 лист дуба;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 80 граммов соли;
– несколько листочков мяты;
– несколько веточек укропа;
– вода.

Приготовление:

  1. Огурцы моем и замачиваем в холодной воде на 3 часа.
  2. В банку выкладываем все пряности.
  3. Кладем огурцы в банку, большие кладите ближе ко дну.
  4. Солим и заливаем водой.
  5. Накрываем банку капроновой крышкой и оставляем на 3 дня в прохладном месте.
  6. Затем сливаем рассол, по желанию досаливаем, кипятим 2 – 3 минуты, закрываем банку металлической крышкой и ставим на хранение.

Приятного аппетита!

