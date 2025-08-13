Они были звездой 90-х: квасим огурцы по особому рецепту – их раскупали на базарах
- Огурцы по особому рецепту были популярны на базарах в 90-х.
- Они сохранили свой уникальный колорит и до сих пор актуальны.
Вкус этих огурчиков для многих уже известен десятилетиями. Они не потеряли своего колорита и всегда будут актуальными в вашей кладовке.
Эти хрустящие огурчики всегда были любимцами публики. Оно и не удивительно, ведь с ними любая трапеза превращается в праздник. 24 Канал предлагает обязательно пополнить ими свою кладовую с рецептом портала "Господинька".
Как заквасить огурцы на зиму?
- Время: 15 минут + настаивание
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– огурцы;
– половина листа хрена;
– 1 укроп с зонтиком;
– 1 лист вишни;
– 1 лист дуба;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 80 граммов соли;
– несколько листочков мяты;
– несколько веточек укропа;
– вода.
Приготовление:
- Огурцы моем и замачиваем в холодной воде на 3 часа.
- В банку выкладываем все пряности.
- Кладем огурцы в банку, большие кладите ближе ко дну.
- Солим и заливаем водой.
- Накрываем банку капроновой крышкой и оставляем на 3 дня в прохладном месте.
- Затем сливаем рассол, по желанию досаливаем, кипятим 2 – 3 минуты, закрываем банку металлической крышкой и ставим на хранение.
Приятного аппетита!
