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4 серпня, 13:16
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Квашені помідори з гірчицею у відрі: як отримати смак ніби це готувала бабуся

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Квашені помідори з гірчицею у відрі — це простий спосіб отримати закуску з приємною кислинкою та пряним ароматом. Їх захочеться ще і ще.

Квашені помідори з гірчицею у відрі виходять із виразною кислинкою, пряним ароматом і тим самим "бочковим" смаком, зазначає katenka1244. Тут досконало працює не лише гірчиця, а й ферментація: саме вона робить заготовку такою смачною та довговічною.

Що потрібно для розсолу?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– на 1 літр води: 4 столові ложки гірчичного порошку; 
– 1 столова ложка цукру; 
– 2 столові ложки солі; 
– листя хрону; 
– листя смородини; 
– листя вишні; 
– гілочки кропу з "парасольками"; 
– зубчики часнику.

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Приготування:

  1. Помідори вимийте та очистіть від плодоніжок.
  2. Покладіть їх у чисте пластикове відро.
  3. На дно ємності й між томатами розкладіть зелень та часник.
  4. Зверху накрийте заготовку листком хрону.
  5. Окремо змішайте всі інгредієнти для розсолу з холодною водою.
  6. Залийте томати так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
  7. Щільно накрийте відро кришкою та поставте в прохолодне місце, наприклад у льох.

Коли помідори будуть готові?

За словами блогерки, квашені помідори з гірчицею доходять приблизно за місяць. У прохолодному місці вони добре зберігаються до весни, якщо не відкривати кришку.

Зверніть увагу! Після відкриття відра помідори краще тримати в холодильнику та з’їсти протягом тижня. За тим самим рецептом можна заквасити й зелені помідори.

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