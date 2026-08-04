Маринованные помидоры с горчицей в ведре получаются с ярко выраженной кислинкой, пряным ароматом и тем самым "бочковым" вкусом, отмечает katenka1244. Здесь отлично работает не только горчица, но и ферментация: именно она делает заготовку такой вкусной и долговечной.

Что нужно для рассола?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– на 1 литр воды: 4 столовые ложки горчичного порошка;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– листья хрена;

– листья смородины;

– листья вишни;

– веточки укропа с "зонтиками";

– зубчики чеснока.

Как заготовить помидоры на зиму: смотрите видео

Приготовление:

Помидоры вымойте и очистите от плодоножек. Положите их в чистое пластиковое ведро. На дно емкости и между помидорами разложите зелень и чеснок. Сверху накройте заготовку листом хрена. Отдельно смешайте все ингредиенты для рассола с холодной водой. Залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Плотно накройте ведро крышкой и поставьте в прохладное место, например, в погреб.

Когда помидоры будут готовы?

По словам блогерши, маринованные помидоры с горчицей дозревают примерно за месяц. В прохладном месте они хорошо хранятся до весны, если не открывать крышку.

Обратите внимание! После открытия ведра помидоры лучше хранить в холодильнике и съесть в течение недели. По тому же рецепту можно заквасить и зеленые помидоры.