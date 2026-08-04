Маринованные помидоры с горчицей в ведре получаются с ярко выраженной кислинкой, пряным ароматом и тем самым "бочковым" вкусом, отмечает katenka1244. Здесь отлично работает не только горчица, но и ферментация: именно она делает заготовку такой вкусной и долговечной.

Что нужно для рассола?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– на 1 литр воды: 4 столовые ложки горчичного порошка;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– листья хрена;
– листья смородины;
– листья вишни;
– веточки укропа с "зонтиками";
– зубчики чеснока.

Как заготовить помидоры на зиму: смотрите видео

Приготовление:

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  1. Помидоры вымойте и очистите от плодоножек.
  2. Положите их в чистое пластиковое ведро.
  3. На дно емкости и между помидорами разложите зелень и чеснок.
  4. Сверху накройте заготовку листом хрена.
  5. Отдельно смешайте все ингредиенты для рассола с холодной водой.
  6. Залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  7. Плотно накройте ведро крышкой и поставьте в прохладное место, например, в погреб.

Когда помидоры будут готовы?

По словам блогерши, маринованные помидоры с горчицей дозревают примерно за месяц. В прохладном месте они хорошо хранятся до весны, если не открывать крышку.

Обратите внимание! После открытия ведра помидоры лучше хранить в холодильнике и съесть в течение недели. По тому же рецепту можно заквасить и зеленые помидоры.