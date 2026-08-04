Квашені помідори з гірчицею у відрі виходять із виразною кислинкою, пряним ароматом і тим самим "бочковим" смаком, зазначає katenka1244. Тут досконало працює не лише гірчиця, а й ферментація: саме вона робить заготовку такою смачною та довговічною.
Що потрібно для розсолу?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– на 1 літр води: 4 столові ложки гірчичного порошку;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– листя хрону;
– листя смородини;
– листя вишні;
– гілочки кропу з "парасольками";
– зубчики часнику.
Як заготувати помідори на зиму: дивіться відео
Приготування:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Помідори вимийте та очистіть від плодоніжок.
- Покладіть їх у чисте пластикове відро.
- На дно ємності й між томатами розкладіть зелень та часник.
- Зверху накрийте заготовку листком хрону.
- Окремо змішайте всі інгредієнти для розсолу з холодною водою.
- Залийте томати так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
- Щільно накрийте відро кришкою та поставте в прохолодне місце, наприклад у льох.
Коли помідори будуть готові?
За словами блогерки, квашені помідори з гірчицею доходять приблизно за місяць. У прохолодному місці вони добре зберігаються до весни, якщо не відкривати кришку.
Зверніть увагу! Після відкриття відра помідори краще тримати в холодильнику та з’їсти протягом тижня. За тим самим рецептом можна заквасити й зелені помідори.