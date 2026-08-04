Квашені помідори з гірчицею у відрі виходять із виразною кислинкою, пряним ароматом і тим самим "бочковим" смаком, зазначає katenka1244. Тут досконало працює не лише гірчиця, а й ферментація: саме вона робить заготовку такою смачною та довговічною.

Що потрібно для розсолу?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– на 1 літр води: 4 столові ложки гірчичного порошку;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– листя хрону;

– листя смородини;

– листя вишні;

– гілочки кропу з "парасольками";

– зубчики часнику.

Як заготувати помідори на зиму: дивіться відео

Приготування:

Помідори вимийте та очистіть від плодоніжок. Покладіть їх у чисте пластикове відро. На дно ємності й між томатами розкладіть зелень та часник. Зверху накрийте заготовку листком хрону. Окремо змішайте всі інгредієнти для розсолу з холодною водою. Залийте томати так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Щільно накрийте відро кришкою та поставте в прохолодне місце, наприклад у льох.

Коли помідори будуть готові?

За словами блогерки, квашені помідори з гірчицею доходять приблизно за місяць. У прохолодному місці вони добре зберігаються до весни, якщо не відкривати кришку.

Зверніть увагу! Після відкриття відра помідори краще тримати в холодильнику та з’їсти протягом тижня. За тим самим рецептом можна заквасити й зелені помідори.