Чому насправді заморожена полуниця втрачає смак: ви зможете зберегти її як свіжу

Полуницею варто не лише насолодитися зараз, а й зробити запаси на потім. Заморожування – гарна ідея, але потрібно знати, як зробити це правильно.

Усі стикалися із ситуацією, коли полуниця після заморожування більше не має ані вираженого смаку, ані насиченого аромату. Як цього уникнути – розповідає портал Agrophonics.

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Як правильно заморожувати полуницю?

Промисловий метод індивідуального швидкого заморожування, відомий як IQF, є найкращим способом зберегти полуницю на зиму, і його принципи можна легко адаптувати для домашньої кухні. Головний секрет цієї технології полягає в надзвичайно високій швидкості охолодження.

Ягоди ретельно миють, перебирають та очищають від хвостиків, після чого піддають дії дуже низьких температур. Завдяки миттєвому замерзанню всередині м'якоті просто не встигають утворитися великі кристали льоду, які зазвичай руйнують ніжні клітинні стінки, перетворюючи розморожені плоди на безформну кашу.

Заморожування надовго збереже полуницю / Фото Pixabay

Застосування такого підходу дозволяє бездоганно законсервувати природний смак, насичений аромат та щільну текстуру літнього врожаю.

Смак стиглої полуниці формується завдяки тонкому балансу натуральних цукрів, органічних кислот та летких ароматичних сполук. Швидкий термічний шок майже миттєво зупиняє будь-яку біологічну активність всередині плодів, "замикаючи" всі ці компоненти всередині клітин. У результаті ягоди не втрачають своєї соковитості та пахнуть так, ніби їх щойно зірвали з грядки.

Величезна перевага заморожування полягає в тому, що для нього обирають полуницю на піку її природної стиглості. На відміну від свіжих ягід, які часто зривають напівзеленими для успішного транспортування в магазини, плоди для заморожування переробляють уже за кілька годин після збору, коли рівень цукру в них оптимальний. Саме тому правильно заготований продукт дуже часто виявляється набагато солодшим і смачнішим за свіжі імпортні аналоги, які провели довгі дні в дорозі.

Швидке зниження температури також ефективно зупиняє два підступні процеси, що псують урожай – ферментацію та окислення. Природні ферменти після збору продовжують активно розщеплювати цукри та розм'якшувати м'якоть, а контакт із киснем призводить до вицвітання яскравого кольору та втрати поживних речовин. Заморожування зводить цю шкідливу активність до нуля, надійно захищаючи полуницю від руйнівного впливу повітря без використання жодних хімічних консервантів.