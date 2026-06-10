Все сталкивались с ситуацией, когда клубника после замораживания больше не имеет ни выраженного вкуса, ни насыщенного аромата. Как этого избежать – рассказывает портал Agrophonics.

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Как правильно замораживать клубнику?

Промышленный метод индивидуального быстрого замораживания, известный как IQF, является лучшим способом сохранить клубнику на зиму, и его принципы можно легко адаптировать для домашней кухни. Главный секрет этой технологии заключается в чрезвычайно высокой скорости охлаждения.

Ягоды тщательно моют, перебирают и очищают от хвостиков, после чего подвергают воздействию очень низких температур. Благодаря мгновенному замерзанию внутри мякоти просто не успевают образоваться крупные кристаллы льда, которые обычно разрушают нежные клеточные стенки, превращая размороженные плоды в бесформенную кашу.

Замораживание надолго сохранит клубнику / Фото Pixabay

Применение такого подхода позволяет безупречно законсервировать естественный вкус, насыщенный аромат и плотную текстуру летнего урожая.

Вкус спелой клубники формируется благодаря тонкому балансу натуральных сахаров, органических кислот и летучих ароматических соединений. Быстрый термический шок почти мгновенно останавливает любую биологическую активность внутри плодов, "замыкая" все эти компоненты внутри клеток. В результате ягоды не теряют своей сочности и пахнут так, будто их только что сорвали с грядки.

Огромное преимущество замораживания заключается в том, что для него выбирают клубнику на пике ее естественной спелости. В отличие от свежих ягод, которые часто срывают полузелеными для успешной транспортировки в магазины, плоды для замораживания перерабатывают уже через несколько часов после сбора, когда уровень сахара в них оптимальный. Именно поэтому правильно заготовленный продукт очень часто оказывается намного слаще и вкуснее свежих импортных аналогов, которые провели долгие дни в пути.

Быстрое снижение температуры также эффективно останавливает два коварных процесса, портящих урожай – ферментацию и окисление. Природные ферменты после сбора продолжают активно расщеплять сахара и размягчать мякоть, а контакт с кислородом приводит к выцветанию яркого цвета и потере питательных веществ. Замораживание сводит эту вредную активность к нулю, надежно защищая клубнику от разрушительного воздействия воздуха без использования каких-либо химических консервантов.