Аромат буде як у свіжого: як правильно заморозити кріп

Кріп – чудовий додаток до улюблених гарнірів. Його аромат завше навіює спогади про літо, тому важливо вміти зберегти його на цілий рік.

Ви можете додати літніх відтінків стравам навіть взимку, і допоможе у цьому кріп. Як його правильно заморозити, аби він зберіг увесь свій аромат – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Підготовка

Щоб кріп після заморожування залишився запашним і смачним, важливо правильно його підготувати. Використовуйте герметичні пакети або контейнери, щоб уникнути поглинання сторонніх запахів із морозильної камери. Чим швидше зелень замерзне, тим менше буде пошкоджена її структура кристалами льоду.

Спершу ретельно переберіть пучки кропу, відкладіть усе зів’яле чи пожовкле, а також обріжте корінці, якщо вони присутні.

Промийте кріп під холодною водою та викладіть на кухонний рушник, щоб зелень добре обсохла. Ще краще скористатися сушаркою для салату, адже вона прибирає надлишкову вологу швидко та ефективно. Якщо ж її немає, досушіть зелень паперовими рушниками.

Як заморозити кріп

Заморожування цілих гілочок у фользі

Розкладіть невеликі пучки кропу на аркушах харчової фольги та щільно загорніть. Позначте згортки і відразу перемістіть у морозилку. Такий варіант ідеально підходить для прикраси страв перед подачею.

Подрібнений кріп у пакетах

Наріжте суху зелень гострим ножем разом із м’якими частинами стебел. Перекладіть її у пакети, максимально випустивши з них повітря. Закрийте застібку або зав’яжіть. Для зручності сформуйте пакети у плоскі "плитки".

Кубики з льоду або масла

Дуже дрібно посічену зелень розкладіть по формах для льоду. Залийте водою, бульйоном, розтопленим маслом або олією. Заморожені кубики – чудовий варіант для швидкого приготування яєчні, паст, овочів чи підлив. Після замерзання перекладіть їх у герметичну упаковку.

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