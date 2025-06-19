Літо – це не лише час улюблених смаколиків, а й можливість заготувати їх запаси на цілий рік. Варення з черешні – це та консервація, яка повинна бути на полиці в кожному домі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Флоріум".

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Рецепт варення з черешні

  • Час: 24 години
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кілограм черешні;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Перш за все підготуйте чисту та суху каструлю для приготування консервації. У неї насипте цукор і залийте водою.

  2. Черешню ретельно промийте, видаліть кісточки за допомогою палички або спеціального інструмента.

  3. Поставте каструлю на вогонь і зваріть сироп, довівши воду з цукром до кипіння, поки цукор повністю не розчиниться.

  4. Після цього обережно всипте в сироп підготовлену черешню.

  5. Коли варення закипить, одразу зніміть його з плити та залиште настоюватися при кімнатній температурі на 12 годин.

  6. Після настоювання повторно доведіть варення до кипіння і знову остудіть.

  7. Повторіть цей процес 3 – 5 разів, поки не досягнете бажаної густоти.

  8. Готове варення розлийте по стерилізованих банках, щільно закрутіть кришками.

  9. Поставте банки догори дном, укрийте рушником і дайте повністю охолонути.

  10. Зберігайте варення в темному прохолодному місці.

Смачного!

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