Шашлик можна приготувати не лише з мʼяса, а й улюблених субпродуктів – печінки та сала. Не переживайте – всі завжди залишаються задоволені результатом. 24 Канал пропонує відтворити рецепт з інстаграму kuskus.tv.
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Рецепт шашлику з печінки та сала
- Час: 30 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичої печінки;
– 400 грамів сала;
– 3 – 4 гілки кінзи або петрушки;
– олія;
– фольга;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Печінку зачистіть від плівки та поріжте на порційні шматочки.
Приправте сіллю, меленим перцем і додайте трохи олії — залиште маринуватися.
Сало наріжте кубиками приблизно такого ж розміру, як і печінка.
Нанизуйте шматочки печінки та сала по черзі на шампури.
Смажте на мангалі до утворення апетитної скоринки. Зніміть з вогню й загорніть у фольгу, щоб зберегти соковитість.
Подрібніть петрушку або кінзу та посипте зверху на гарячий шашлик перед подачею.
Смачного!
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