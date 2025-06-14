Шашлик можна приготувати не лише з мʼяса, а й улюблених субпродуктів – печінки та сала. Не переживайте – всі завжди залишаються задоволені результатом. 24 Канал пропонує відтворити рецепт з інстаграму kuskus.tv.

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Рецепт шашлику з печінки та сала

Час : 30 хвилин + маринування

: 30 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичої печінки;

– 400 грамів сала;

– 3 – 4 гілки кінзи або петрушки;

– олія;

– фольга;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Печінку зачистіть від плівки та поріжте на порційні шматочки. Приправте сіллю, меленим перцем і додайте трохи олії — залиште маринуватися. Сало наріжте кубиками приблизно такого ж розміру, як і печінка. Нанизуйте шматочки печінки та сала по черзі на шампури. Смажте на мангалі до утворення апетитної скоринки. Зніміть з вогню й загорніть у фольгу, щоб зберегти соковитість. Подрібніть петрушку або кінзу та посипте зверху на гарячий шашлик перед подачею.

Смачного!

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