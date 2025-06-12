Їх обожнюють дорослі та діти, тому потішити рідних гарячими бутербродами – завжди гарна ідея. Найкраще вони смакують з багетом, але можна використати і тостовий хліб, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookorama.

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Рецепт ситних гарячих бутербродів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– половинка багета;

– 2 яйця;

– 50 грамів ковбаси;

– 30 грамів сиру;

– половинка помідора;

– зелень до смаку;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Багет розрізати на дві частини та обережно вийняти м’якоть, сформувавши заглиблення у вигляді човника. Слідкуйте, щоб краї залишались закритими – це не дасть начинці витекти під час приготування. Усі компоненти для начинки нарізати, змішати між собою і заповнити отриманою сумішшю порожнини в багеті. Запекти у духовці до розплавлення сиру.

Смачного!

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