Их обожают взрослые и дети, поэтому порадовать родных горячими бутербродами – всегда хорошая идея. Лучше всего они сочетаются с багетом, но можно использовать и тостовый хлеб, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookorama.

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Рецепт сытных горячих бутербродов

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– половинка багета;

– 2 яйца;

– 50 граммов колбасы;

– 30 граммов сыра;

– половинка помидора;

– зелень по вкусу;

– 20 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Багет разрезать на две части и осторожно вынуть мякоть, сформировав углубление в виде лодочки. Следите, чтобы края оставались закрытыми – это не даст начинке вытечь во время приготовления. Все компоненты для начинки нарезать, смешать между собой и заполнить полученной смесью полости в багете. Запечь в духовке до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

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