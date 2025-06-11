Клубничный лимонад вернет бодрость даже в самую жару. Лучше всего использовать свежую ягоду, чтобы получить максимальную пользу от напитка. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт лимонада из клубники

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1 литр

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 200 граммов клубники;

– 1 лимон;

– несколько веточек базилика;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Лимон обдайте кипятком – это поможет убрать горечь. Клубнику тщательно промойте, удалите хвостики и плодоножки. Добавьте к ягодам сахар и превратите все в пюре с помощью блендера или разомните вилкой. Базилик мелко нарежьте и смешайте с клубничной массой. Полученную смесь разведите водой и оставьте на некоторое время для настаивания. С лимона снимите цедру. Половину цитруса нарежьте кружочками, а из другой части выжмите сок и добавьте его к напитку. Процедите смесь через сито. В сосуд для подачи положите немного базилика, дольку лимона и несколько кубиков льда.

Приятного аппетита!

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