Этот десерт ломает все возможные шаблоны, ведь его приготовление не требует ни сложных манипуляций, ни особых ингредиентов. Несколько минут – и в вашем холодильнике несколько порций цитрусовой изысканности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт лимонного десерта

Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 лимона;

– 300 миллилитров лимонного сока;

– 250 миллилитров воды;

– 50 граммов сахара;

– щепотка пищевого красителя;

– 70 граммов кукурузного крахмала;

– 500 миллилитров сливок;

– 200 миллилитров сгущенного молока.

Приготовление:

Смешиваем сок, воду, крахмал, сахар и пищевой краситель, хорошо перемешиваем. Варим смесь на медленном огне, пока не загустеет. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до охлаждения. Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, постепенно добавляем сгущенное молоко. Аккуратно вводим лимонную массу и взбиваем до однородности. Раскладываем по стаканам и оставляем охлаждаться.

Приятного аппетита!

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