Этот десерт ломает все возможные шаблоны, ведь его приготовление не требует ни сложных манипуляций, ни особых ингредиентов. Несколько минут – и в вашем холодильнике несколько порций цитрусовой изысканности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт лимонного десерта

  • Время: 10 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 лимона;
– 300 миллилитров лимонного сока;
– 250 миллилитров воды;
– 50 граммов сахара;
– щепотка пищевого красителя;
– 70 граммов кукурузного крахмала;
– 500 миллилитров сливок;
– 200 миллилитров сгущенного молока.

Приготовление:

  1. Смешиваем сок, воду, крахмал, сахар и пищевой краситель, хорошо перемешиваем.
  2. Варим смесь на медленном огне, пока не загустеет.
  3. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до охлаждения.
  4. Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, постепенно добавляем сгущенное молоко.
  5. Аккуратно вводим лимонную массу и взбиваем до однородности.
  6. Раскладываем по стаканам и оставляем охлаждаться.

Приятного аппетита!

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