Цей десерт ламає усі можливі шаблони, адже його приготування не потребує ані складних маніпуляцій, ані особливих інгредієнтів. Кілька хвилин – і у вашому холодильнику кілька порцій цитрусової вишуканості, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт лимонного десерту

Час : 10 хвилин + застигання

: 10 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 лимони;

– 300 мілілітрів лимонного соку;

– 250 мілілітрів води;

– 50 грамів цукру;

– дрібка харчового барвника;

– 70 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 500 мілілітрів вершків;

– 200 мілілітрів згущеного молока.

Приготування:

Змішуємо сік, воду, крохмаль, цукор та харчовий барвник, добре перемішуємо. Варимо суміш на повільному вогні, поки не загусне. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до охолодження. Холодні вершки збиваємо до стійких піків, поступово додаємо згущене молоко. Акуратно вводимо лимонну масу та збиваємо до однорідності. Розкладаємо по склянках і залишаємо охолоджуватися.

Смачного!

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