Сирні палички на столі – це завжди маленьке свято для всієї сімʼї. Скільки б ви їх не зробили, на потім завжди нічого не залишається. 24 Канал пропонує приготувати улюблену закуску за рецептом порталу Cookorama.

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Рецепт сирних паличок

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 5 яєць
– 100 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка борошна;
– дрібка солі;
– 400 грамів твердого сиру;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 500 мілілітрів рослинної олії.

Приготування:

  1. Сир нарізати рівними смужками однакової довжини.

  2. Підготуйте кляр, змішавши яйця з водою, сіллю та борошном до однорідної консистенції.

  3. Кожен шматочок сиру обваляйте в панірувальних сухарях, занурте в кляр, а потім знову обкачайте в сухарях.

  4. Обсмажуйте в гарячій олії приблизно 30 секунд, до апетитної скоринки.

Смачного!

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