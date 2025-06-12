Сирні палички на столі – це завжди маленьке свято для всієї сімʼї. Скільки б ви їх не зробили, на потім завжди нічого не залишається. 24 Канал пропонує приготувати улюблену закуску за рецептом порталу Cookorama.
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Рецепт сирних паличок
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 яєць
– 100 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка борошна;
– дрібка солі;
– 400 грамів твердого сиру;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 500 мілілітрів рослинної олії.
Приготування:
Сир нарізати рівними смужками однакової довжини.
Підготуйте кляр, змішавши яйця з водою, сіллю та борошном до однорідної консистенції.
Кожен шматочок сиру обваляйте в панірувальних сухарях, занурте в кляр, а потім знову обкачайте в сухарях.
Обсмажуйте в гарячій олії приблизно 30 секунд, до апетитної скоринки.
Смачного!
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