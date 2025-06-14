Шашлык можно приготовить не только из мяса, но и любимых субпродуктов – печени и сала. Не переживайте – все всегда остаются довольны результатом. 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт из инстаграма kuskus.tv.

Читайте также Сыр тянется – не разорвать: рецепт знаменитых сырных палочек

Рецепт шашлыка из печени и сала

Время : 30 минут + маринование

: 30 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм говяжьей печени;

– 400 граммов сала;

– 3 – 4 ветки кинзы или петрушки;

– масло;

– фольга;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Печень зачистите от пленки и порежьте на порционные кусочки. Приправьте солью, молотым перцем и добавьте немного масла – оставьте мариноваться. Сало нарежьте кубиками примерно такого же размера, как и печень. Нанизывайте кусочки печени и сала поочередно на шампуры. Жарьте на мангале до образования аппетитной корочки. Снимите с огня и заверните в фольгу, чтобы сохранить сочность. Измельчите петрушку или кинзу и посыпьте сверху на горячий шашлык перед подачей.

Приятного аппетита!

Шедевр на каждый день: горячие бутерброды, которые никогда не надоедают.