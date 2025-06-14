Шашлык можно приготовить не только из мяса, но и любимых субпродуктов – печени и сала. Не переживайте – все всегда остаются довольны результатом. 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт из инстаграма kuskus.tv.
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Рецепт шашлыка из печени и сала
- Время: 30 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм говяжьей печени;
– 400 граммов сала;
– 3 – 4 ветки кинзы или петрушки;
– масло;
– фольга;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Печень зачистите от пленки и порежьте на порционные кусочки.
Приправьте солью, молотым перцем и добавьте немного масла – оставьте мариноваться.
Сало нарежьте кубиками примерно такого же размера, как и печень.
Нанизывайте кусочки печени и сала поочередно на шампуры.
Жарьте на мангале до образования аппетитной корочки. Снимите с огня и заверните в фольгу, чтобы сохранить сочность.
Измельчите петрушку или кинзу и посыпьте сверху на горячий шашлык перед подачей.
Приятного аппетита!
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