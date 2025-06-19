Лето – это не только время любимых вкусностей, но и возможность заготовить их запасы на целый год. Варенье из черешни – это та консервация, которая должна быть на полке в каждом доме, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Флориум".
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Рецепт варенья из черешни
- Время: 24 часа
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 килограмм черешни;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды.
Приготовление:
Прежде всего подготовьте чистую и сухую кастрюлю для приготовления консервации. В нее насыпьте сахар и залейте водой.
Черешню тщательно промойте, удалите косточки с помощью палочки или специального инструмента.
Поставьте кастрюлю на огонь и сварите сироп, доведя воду с сахаром до кипения, пока сахар полностью не растворится.
После этого осторожно всыпьте в сироп подготовленную черешню.
Когда варенье закипит, сразу снимите его с плиты и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 12 часов.
После настаивания повторно доведите варенье до кипения и снова остудите.
Повторите этот процесс 3 – 5 раз, пока не достигнете желаемой густоты.
Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, плотно закрутите крышками.
Поставьте банки вверх дном, укройте полотенцем и дайте полностью остыть.
Храните варенье в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
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