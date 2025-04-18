Щоб насолоджуватися ними якнайдовше: як зберігати паски, щоб не сохли
- Щоб паска залишалася свіжою довше, варто використовувати свіжі пресовані дріжджі та залишати випічку в паперових формочках.
- Після приготування паску рекомендують загортати у білий папір або серветку та зберігати в целофановому пакеті окремо від іншого хліба.
Свята тривають лише декілька днів, але насолоджуватися паскою можна довше. Головне – знати, як зберегти її від черствіння на тривалий період.
Для того, щоб паска була свіжою якомога довше, краще використовувати не сухі, а свіжі пресовані дріжджі. Які ж секрети працюють вже після випікання – розповідає 24 Канал.
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Як зберігати паску
Якщо ви випікали паску у паперових формочках, то краще залишати випічку в них аж до споживання. Вони захистять випічку від швидкого черствіння.
Також після приготування паску можна загорнути у білий папір або чисту серветку. Звісно, лише після того, як вона охолоне.
Стане у пригоді стане целофановий пакет, який закриє доступ до повітря. Окрім того, паску не радять зберігати поруч з іншим хлібом – святкову випічку краще ставити окремо, аби якомога довше насолоджуватися її смаком.
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