Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Щоб насолоджуватися ними якнайдовше: як зберігати паски, щоб не сохли
18 квітня, 07:35
1

Щоб насолоджуватися ними якнайдовше: як зберігати паски, щоб не сохли

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Щоб паска залишалася свіжою довше, варто використовувати свіжі пресовані дріжджі та залишати випічку в паперових формочках.
  • Після приготування паску рекомендують загортати у білий папір або серветку та зберігати в целофановому пакеті окремо від іншого хліба.

Свята тривають лише декілька днів, але насолоджуватися паскою можна довше. Головне – знати, як зберегти її від черствіння на тривалий період.

Для того, щоб паска була свіжою якомога довше, краще використовувати не сухі, а свіжі пресовані дріжджі. Які ж секрети працюють вже після випікання – розповідає 24 Канал.

До теми Секрети львівських господинь: коли потрібно змащувати паску яйцем

Як зберігати паску 

Якщо ви випікали паску у паперових формочках, то краще залишати випічку в них аж до споживання. Вони захистять випічку від швидкого черствіння.

Ваша паска довго буде свіжою / Фото Freepik 

Також після приготування паску можна загорнути у білий папір або чисту серветку. Звісно, лише після того, як вона охолоне. 

Стане у пригоді стане целофановий пакет, який закриє доступ до повітря. Окрім того, паску не радять зберігати поруч з іншим хлібом – святкову випічку краще ставити окремо, аби якомога довше насолоджуватися її смаком. 

Головний тренд цього року: як зробити мʼясну паску.