Смачно, ситно і завжди доречно: готуємо швидкий англійський сніданок

Англійський сніданок – чудовий гарно й енергійно розпочати новий день. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу BBC Food.

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Інгредієнти:

– 1 велика картоплина;

– 30 грамів вершкового масла;

– 225 грамів грибів;

– 150 грамів помідорів чері;

– 4 великих яйця;

– сіль та перець до смаку;

– зелень для подачі.

Приготування:

Спершу розігріваємо духовку до 200 градусів. Картоплю крупно натираємо, промиваємо водою, щоб змити зайвий крохмаль.

Половину вершкового масла розтоплюємо на пательні та обсмажуємо гриби до повної готовності.

Іншу частину масла розігріваємо окремо, додаємо натерту картоплю, приправляємо сіллю та меленим перцем.

Обсмажуємо, поки з картоплі не випарується волога, а самі шматочки не почнуть рум’янитись. Викладаємо рівним шаром у жаростійку форму й ставимо в духовку на 10 хвилин.

Після цього розміщуємо зверху половинки помідорів і повертаємо страву в духовку ще на 5 хвилин.

Далі розкладаємо смажені гриби, робимо 4 заглиблення та акуратно вбиваємо туди яйця. Запікаємо ще 6 – 8 хвилин до бажаного ступеня готовності яєць.