Правило 1-1-1: як приготувати домашнє морозиво, смачніше за яке ви не їли у житті
- Є правило, з яким домашнє морозиво буде просто неповторним.
- Для застигання його навіть не потрібно морозити, достатньо лише поставити у холодильник.
Домашнє морозиво – це особлива насолода у спекотні літні дні. Якщо все зробити правильно, то ви отримаєте смак, з яким не зрівняється жоден магазинний десерт.
Досвідчені кулінари знають, що головне у приготуванні домашнього морозива – дотримуватися правила 1-1-1, коли головні інгредієнти з цукровою пудрою використовуються в ідеально правильній пропорції. Як цього досягнути та насолодитися неймовірно смачним домашнім морозивом – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Przyslij przepis.
Читайте також На смак як улюблена цукерка дитинства: як приготувати яблучне повидло "Дюшес"
Як приготувати смачне домашнє морозиво?
- Час: 25 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 500 мілілітрів вершків (30%);
– 1 склянка цукрової пудри;
– екстракт ванілі.
Приготування:
- Яйця обдаємо окропом, відділяємо білки від жовтків.
- Цукрову пудру ділимо на 3 рівні частини. Одну збиваємо з білками до стійких піків.
- Жовтки збиваємо з другої частиною цукрової пудри до піни (приблизно 10 хвилин).
- Решту пудри збиваємо з вершками.
- Усе акуратно зʼєднуємо деревʼяною ложкою. Додаємо екстракт ванілі.
- Обережно переливаємо суміш у контейнер та ставимо у холодильник на 12 годин, морозити не потрібно.
Смачного!
Все вирішує один секрет: як вибрати якісну сіль.