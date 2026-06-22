22 червня, 08:30
Ви вже не купуватимете трубочки у магазині: робимо смаколик лише з 2 інгредієнтів
Улюблені трубочки насправді робляться дуже легко. Для них треба лише 2 інгредієнти!
Завжди добре мати під рукою щось солоденьке, і так часто вибір падає на улюблені трубочки. Як приготувати їх за лічені хвилини – розповідає yummy.lera.
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Як зробити улюблені трубочки?
Інгредієнти:
– тісто філо;
– половина пачки шоколаду або нутелла.
Улюблені трубочки можна робити щодня: дивіться відео
Приготування:
- Заздалегідь розморозьте тісто філо.
- Обережно розгорніть пласт і наріжте його на порційні смужки завширшки від 10 до 14 сантиметрів та завдовжки близько 20 – 30 сантиметрів. Оскільки це тісто моментально висихає і стає ламким, під час формування перших трубочок решту листів обов’язково накрийте чистим вологим рушником.
- Поверхню кожної заготовки щедро змастіть розтопленим шоколадом або пастою на кшталт нутелли, щільно згорніть акуратними рулетиками.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів. духовці впродовж 15 хвилин до приємного хрускоту.