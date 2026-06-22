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22 червня, 08:30
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Ви вже не купуватимете трубочки у магазині: робимо смаколик лише з 2 інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Улюблені трубочки насправді робляться дуже легко. Для них треба лише 2 інгредієнти!

Завжди добре мати під рукою щось солоденьке, і так часто вибір падає на улюблені трубочки. Як приготувати їх за лічені хвилини – розповідає yummy.lera

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Як зробити улюблені трубочки? 

Інгредієнти: 
– тісто філо;
– половина пачки шоколаду або нутелла.

Улюблені трубочки можна робити щодня: дивіться відео 

Приготування

  1. Заздалегідь розморозьте тісто філо.
  2. Обережно розгорніть пласт і наріжте його на порційні смужки завширшки від 10 до 14 сантиметрів та завдовжки близько 20 – 30 сантиметрів. Оскільки це тісто моментально висихає і стає ламким, під час формування перших трубочок решту листів обов’язково накрийте чистим вологим рушником.
  3. Поверхню кожної заготовки щедро змастіть розтопленим шоколадом або пастою на кшталт нутелли, щільно згорніть акуратними рулетиками.
  4. Випікайте у розігрітій до 180 градусів. духовці впродовж 15 хвилин до приємного хрускоту. 

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