Завжди добре мати під рукою щось солоденьке, і так часто вибір падає на улюблені трубочки. Як приготувати їх за лічені хвилини – розповідає yummy.lera.

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Як зробити улюблені трубочки?

Інгредієнти:

– тісто філо;

– половина пачки шоколаду або нутелла.

Улюблені трубочки можна робити щодня: дивіться відео

Приготування: