Всегда хорошо иметь под рукой что-то сладкое, и так часто выбор падает на любимые трубочки. Как приготовить их в считанные минуты – рассказывает yummy.lera.

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Как сделать любимые трубочки?

Ингредиенты:
– тесто фило;
– половина пачки шоколада или нутелла.

Любимые трубочки можно делать каждый день: смотрите видео

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Приготовление:

  1. Заранее разморозьте фило тесто. Осторожно разверните пласт и нарежьте его на порционные полоски шириной от 10 до 14 сантиметров и длиной около 20 – 30 сантиметров.
  2. Поскольку это тесто моментально высыхает и становится ломким, во время формирования первых трубочек остальные листы обязательно накройте чистым влажным полотенцем.
  3. Поверхность каждой заготовки обильно смажьте растопленным шоколадом или пастой вроде нутеллы, плотно сверните аккуратными рулетиками.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут до приятного хруста.