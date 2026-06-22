Всегда хорошо иметь под рукой что-то сладкое, и так часто выбор падает на любимые трубочки. Как приготовить их в считанные минуты – рассказывает yummy.lera.

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Как сделать любимые трубочки?

Ингредиенты:

– тесто фило;

– половина пачки шоколада или нутелла.

Любимые трубочки можно делать каждый день: смотрите видео

Приготовление: