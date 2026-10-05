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5 жовтня, 06:06
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Сік бризкатиме від першого надрізу: перевірена хитрість для пишних і м'яких домашніх котлет

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Навіть якщо готувати котлети за перевіреним роками рецептом, результат іноді розчаровує: замість пишних і соковитих виробів на тарілці опиняються щільні, сухуваті м'ясні "шайби". Особливо часто це трапляється з нежирним м'ясом – курячим філе, індичкою чи пісною яловичиною, яким просто бракує власних жирів для утримання вологи.

Утім, повернути м'ясу делікатність і зберегти всю соковитість усередині можна без складних маніпуляцій – достатньо додати до фаршу ложку звичайної холодної сметани. Цей секрет використовують досвідчені кулінари, тому вам теж варто додати його у свою "скарбничку" рецептів, радить 24 Канал. 

Як приготувати соковиті котлети? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 500 грамів фаршу;
– 1 – 2 столові ложки густої сметани;
– 1 цибуля;
– 1 яйце;
– 40 – 50 грамів панірувальних сухарів або розмочений хліб;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження. 

Приготування: 

  1. Цибулю дрібно посічіть ножем, натріть на тертці або подрібніть блендером у вологе пюре – саме дрібна нарізка дає максимальну кількість соку.
  2. Якщо використовуєте хліб, зріжте скоринки, замочіть м'якуш у воді чи молоці на кілька хвилин і добре відіжміть руками.
  3. У глибоку миску викладіть охолоджений фарш, додайте підготовлену цибулю, віджатий хліб, вбийте яйце, всипте сіль та свіжомелений чорний перець.
  4. Додайте головний секретний компонент – 1 – 2 столові ложки холодної жирної сметани.
  5. Ретельно вимішуйте фарш руками протягом кількох хвилин, злегка відбиваючи його об дно миски, щоб маса стала пластичною та однорідною.
  6. Накрийте ємність плівкою та обов'язково поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин – за цей час м'ясні волокна відпочинуть і наситяться вологою.
  7. Змочіть руки прохолодною водою, сформуйте акуратні круглі або овальні котлети однакового розміру.
  8. Добре розігрійте пательню з олією.
  9. Викладіть котлети в гарячий жир і смажте на помірному вогні до появи впевненої рум'яної скоринки з обох боків.
  10. Головне правило: ніколи не притискайте котлети лопаткою до сковороди під час смаження. Такий тиск миттєво вичавлює цінні соки назовні, роблячи м'ясо сухим.
  11. Наприкінці накрийте сковороду кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму та дайте виробам пропаритися ще 3 – 5 хвилин.
  12. Завдяки цій простій техніці котлети залишаються м'якими, соковитими та ніжними навіть наступного дня після охолодження.

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