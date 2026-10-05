Сік бризкатиме від першого надрізу: перевірена хитрість для пишних і м'яких домашніх котлет

Навіть якщо готувати котлети за перевіреним роками рецептом, результат іноді розчаровує: замість пишних і соковитих виробів на тарілці опиняються щільні, сухуваті м'ясні "шайби". Особливо часто це трапляється з нежирним м'ясом – курячим філе, індичкою чи пісною яловичиною, яким просто бракує власних жирів для утримання вологи.

Утім, повернути м'ясу делікатність і зберегти всю соковитість усередині можна без складних маніпуляцій – достатньо додати до фаршу ложку звичайної холодної сметани. Цей секрет використовують досвідчені кулінари, тому вам теж варто додати його у свою "скарбничку" рецептів, радить 24 Канал.

Як приготувати соковиті котлети?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 1 – 2 столові ложки густої сметани;

– 1 цибуля;

– 1 яйце;

– 40 – 50 грамів панірувальних сухарів або розмочений хліб;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування: