Впрочем, вернуть мясу нежность и сохранить всю сочность внутри можно без сложных манипуляций – достаточно добавить в фарш ложку обычной холодной сметаны. Этот секрет используют опытные кулинары, поэтому вам тоже стоит добавить его в свою "копилку" рецептов, советует 24 Канал.

Как приготовить сочные котлеты?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 – 2 столовые ложки густой сметаны;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 40 – 50 граммов панировочных сухарей или размоченного хлеба;
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте ножом, натрите на терке или измельчите блендером до состояния влажного пюре – именно мелкая нарезка дает максимальное количество сока.
  2. Если используете хлеб, срежьте корочки, замочите мякоть в воде или молоке на несколько минут и хорошо отожмите руками.
  3. В глубокую миску выложите охлажденный фарш, добавьте подготовленный лук, отжатый хлеб, вбейте яйцо, всыпьте соль и свежемолотый черный перец.
  4. Добавьте главный секретный ингредиент – 1 – 2 столовые ложки холодной жирной сметаны.
  5. Тщательно вымешивайте фарш руками в течение нескольких минут, слегка отбивая его о дно миски, чтобы масса стала пластичной и однородной.
  6. Накройте емкость пленкой и обязательно поставьте в холодильник на 15 – 20 минут – за это время мясные волокна отдохнут и насытятся влагой.
  7. Смочите руки прохладной водой, сформируйте аккуратные круглые или овальные котлеты одинакового размера.
  8. Хорошо разогрейте сковороду с маслом.
  9. Выложите котлеты в горячий жир и жарьте на умеренном огне до появления красивой румяной корочки с обеих сторон.
  10. Главное правило: никогда не прижимайте котлеты лопаткой к сковороде во время жарки. Такое давление мгновенно выдавливает ценные соки наружу, делая мясо сухим.
  11. В конце накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и дайте котлетам пропариться еще 3–5 минут.
  12. Благодаря этой простой технике котлеты остаются мягкими, сочными и нежными даже на следующий день после остывания.