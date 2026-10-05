Утім, повернути м'ясу делікатність і зберегти всю соковитість усередині можна без складних маніпуляцій – достатньо додати до фаршу ложку звичайної холодної сметани. Цей секрет використовують досвідчені кулінари, тому вам теж варто додати його у свою "скарбничку" рецептів, радить 24 Канал.
Як приготувати соковиті котлети?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 1 – 2 столові ложки густої сметани;
– 1 цибуля;
– 1 яйце;
– 40 – 50 грамів панірувальних сухарів або розмочений хліб;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Цибулю дрібно посічіть ножем, натріть на тертці або подрібніть блендером у вологе пюре – саме дрібна нарізка дає максимальну кількість соку.
- Якщо використовуєте хліб, зріжте скоринки, замочіть м'якуш у воді чи молоці на кілька хвилин і добре відіжміть руками.
- У глибоку миску викладіть охолоджений фарш, додайте підготовлену цибулю, віджатий хліб, вбийте яйце, всипте сіль та свіжомелений чорний перець.
- Додайте головний секретний компонент – 1 – 2 столові ложки холодної жирної сметани.
- Ретельно вимішуйте фарш руками протягом кількох хвилин, злегка відбиваючи його об дно миски, щоб маса стала пластичною та однорідною.
- Накрийте ємність плівкою та обов'язково поставте в холодильник на 15 – 20 хвилин – за цей час м'ясні волокна відпочинуть і наситяться вологою.
- Змочіть руки прохолодною водою, сформуйте акуратні круглі або овальні котлети однакового розміру.
- Добре розігрійте пательню з олією.
- Викладіть котлети в гарячий жир і смажте на помірному вогні до появи впевненої рум'яної скоринки з обох боків.
- Головне правило: ніколи не притискайте котлети лопаткою до сковороди під час смаження. Такий тиск миттєво вичавлює цінні соки назовні, роблячи м'ясо сухим.
- Наприкінці накрийте сковороду кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму та дайте виробам пропаритися ще 3 – 5 хвилин.
- Завдяки цій простій техніці котлети залишаються м'якими, соковитими та ніжними навіть наступного дня після охолодження.