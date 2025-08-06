Кабачки – це не тільки чудова й корисна основа для закусок. З них можна зробити соус, який стане обовʼязковим додатком до мʼясних страв, макаронів або картоплі.

Якщо звичний кетчуп вже так не смакує, не обовʼязково шукати альтернативу на полицях магазинів. Ви можете зробити неймовірний соус з кабачків, без якого ви вже не зможете уявити свого життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати пікантний соус з кабачків?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:

– 700 грамів кабачків;

– 250 грамів цибулі;

– 250 грамів томатної пасти;

– 30 мілілітрів оцту;

– 1/3 чайної ложки меленого коріандру;

– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;

– 1/3 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 1/3 чайної ложки меленої гвоздики;

– 1/3 чайної ложки меленого чилі;

– 1/3 чайної ложки меленої кориці;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Цибулю чистимо й нарізаємо середніми шматками, кабачки – кубиками. Кладемо овочі в каструлю, солимо і тушкуємо 25 хвилин після закипання. Знімаємо з вогню, перебиваємо масу блендером до однорідності. Повертаємо в каструлю, додаємо решту інгредієнтів і готуємо на повільному вогні ще 5 – 10 хвилин. Розкладаємо соус по баночках, після вистигання ставимо у холодильник.

Смачного!

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