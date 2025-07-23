Насолоджуємося баклажанами на повну: ароматний суп, який обожнюють навіть діти

Баклажани дозволяють принести у кулінарні будні щось нове та оригінальне. Цей суп – яскраве підтвердження цього правила.

Ця страва смакуватиме навіть тоді, коли за вікном панує спека. Подайте цей суп з грінками – і ви відчуєте смакову насолоду найвищого рівня, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Еспресо".

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Як приготувати суп-пюре з баклажанами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 літр води;

– 100 мілілітрів вершків;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 1 лавровий лист;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом для випікання. Баклажани ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте навпіл уздовж. Викладіть їх зрізом догори на підготовлене деко, злегка посоліть, збризніть олією і запікайте приблизно 25 – 30 хвилин. Після запікання обережно дістаньте м’якоть ложкою, стараючись не зачепити шкірку. Цибулю і моркву очистьте, наріжте дрібними кубиками. У каструлі розігрійте трохи олії й обсмажте овочі до легкої золотистості. Додайте подрібнений часник і тушкуйте ще хвилину. Влийте до засмажки літр води, додайте лавровий лист, сіль і перець. Варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, поки морква не стане м’якою. Видаліть лавровий лист, додайте запечену м’якоть баклажанів і перебийте суп заглибним блендером до кремоподібної текстури. Влийте вершки, ще раз посоліть і поперчіть до смаку. Прогрійте суп, не доводячи до кипіння. Подавайте суп з грінками та зеленню.

Смачного!

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