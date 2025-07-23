Насолоджуємося баклажанами на повну: ароматний суп, який обожнюють навіть діти
- Рецепт супу-пюре з баклажанами включає баклажани, цибулю, моркву, часник, оливкову олію, воду, вершки, спеції та сіль.
- Суп рекомендується подавати з грінками, так він смакує ще виразніше.
Баклажани дозволяють принести у кулінарні будні щось нове та оригінальне. Цей суп – яскраве підтвердження цього правила.
Ця страва смакуватиме навіть тоді, коли за вікном панує спека. Подайте цей суп з грінками – і ви відчуєте смакову насолоду найвищого рівня, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Еспресо".
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Як приготувати суп-пюре з баклажанами?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 літр води;
– 100 мілілітрів вершків;
– 2 горошини духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом для випікання.
Баклажани ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте навпіл уздовж. Викладіть їх зрізом догори на підготовлене деко, злегка посоліть, збризніть олією і запікайте приблизно 25 – 30 хвилин.
Після запікання обережно дістаньте м’якоть ложкою, стараючись не зачепити шкірку.
Цибулю і моркву очистьте, наріжте дрібними кубиками. У каструлі розігрійте трохи олії й обсмажте овочі до легкої золотистості. Додайте подрібнений часник і тушкуйте ще хвилину.
Влийте до засмажки літр води, додайте лавровий лист, сіль і перець. Варіть на середньому вогні близько 15 хвилин, поки морква не стане м’якою.
Видаліть лавровий лист, додайте запечену м’якоть баклажанів і перебийте суп заглибним блендером до кремоподібної текстури.
Влийте вершки, ще раз посоліть і поперчіть до смаку. Прогрійте суп, не доводячи до кипіння.
Подавайте суп з грінками та зеленню.
Смачного!
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