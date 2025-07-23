Короп в томатному соку – це та страва, яку точно варто спробувати за першої-ліпшої нагоди. Ви полюбите її більше за шашлик, а ще тут немає ані грама зайвого жиру, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як приготувати коропа на мангалі?

Час : 40

: 40 Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма коропа;

– 300 мілілітрів томатного соку;

– сіль та перець до смаку;

– 3 цибулини;

– 20 мілілітрів олії.

Приготування:

Почистіть коропа від луски, видаліть нутрощі та зябра. Наріжте тушку шматками товщиною приблизно 3 – 4 сантиметра, а потім розріжте кожен шматок навпіл. Посоліть і трохи поперчіть. Очистіть цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. Додайте до риби й акуратно перемішайте. Залийте рибу разом із цибулею томатним соком, влийте трохи олії й ретельно перемішайте. Залиште маринуватися щонайменше на одну годину. Смажимо рибу на вугіллі близько 10 – 15 хвилин, постійно перевертаючи. Подавайте коропа на лаваші, за бажанням можна посипати рибу зеленню.

Смачного!

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