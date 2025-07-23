Короп в томатному соку – це та страва, яку точно варто спробувати за першої-ліпшої нагоди. Ви полюбите її більше за шашлик, а ще тут немає ані грама зайвого жиру, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Як приготувати коропа на мангалі?
- Час: 40
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма коропа;
– 300 мілілітрів томатного соку;
– сіль та перець до смаку;
– 3 цибулини;
– 20 мілілітрів олії.
Приготування:
Почистіть коропа від луски, видаліть нутрощі та зябра. Наріжте тушку шматками товщиною приблизно 3 – 4 сантиметра, а потім розріжте кожен шматок навпіл. Посоліть і трохи поперчіть.
Очистіть цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. Додайте до риби й акуратно перемішайте.
Залийте рибу разом із цибулею томатним соком, влийте трохи олії й ретельно перемішайте. Залиште маринуватися щонайменше на одну годину.
Смажимо рибу на вугіллі близько 10 – 15 хвилин, постійно перевертаючи.
Подавайте коропа на лаваші, за бажанням можна посипати рибу зеленню.
Смачного!
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