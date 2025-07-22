Кілька видів мʼяса, сир та малина – це поєднання, з якого просто мусить вийти шедевр. Ця закуска має всі шанси на те, аби стати вашим фаворитом цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як приготувати оригінальну одеську закуску?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 3 курячих філе;
– 150 грамів малини;
– 10 смужок бекону;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте куряче філе тонкими смужками, приправте сіллю та улюбленими спеціями.
  2. Натріть твердий сир на тертці.
  3. На кожну смужку філе викладіть трохи натертого сиру та кілька ягід малини.
  4. Акуратно загорніть філе у рулетики, закріпіть шпажками або кондитерським шпагатом.
  5. Кожен рулетик обгорніть скибкою бекону.
  6. Смажте закуску на грилі або сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки.

Смачного!

Шедевр за 2 хвилини: намазка, яку мусить спробувати кожен.