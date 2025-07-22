Кілька видів мʼяса, сир та малина – це поєднання, з якого просто мусить вийти шедевр. Ця закуска має всі шанси на те, аби стати вашим фаворитом цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Як приготувати оригінальну одеську закуску?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 3 курячих філе;
– 150 грамів малини;
– 10 смужок бекону;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими смужками, приправте сіллю та улюбленими спеціями.
- Натріть твердий сир на тертці.
- На кожну смужку філе викладіть трохи натертого сиру та кілька ягід малини.
- Акуратно загорніть філе у рулетики, закріпіть шпажками або кондитерським шпагатом.
- Кожен рулетик обгорніть скибкою бекону.
- Смажте закуску на грилі або сковороді з невеликою кількістю олії до рум’яної скоринки.
Смачного!
Шедевр за 2 хвилини: намазка, яку мусить спробувати кожен.