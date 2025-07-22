Несколько видов мяса, сыр и малина – это сочетание, из которого просто должен получиться шедевр. Эта закуска имеет все шансы на то, чтобы стать вашим фаворитом этого лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как приготовить оригинальную одесскую закуску?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 3 куриных филе;

– 150 граммов малины;

– 10 полосок бекона;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими полосками, приправьте солью и любимыми специями. Натрите твердый сыр на терке. На каждую полоску филе выложите немного натертого сыра и несколько ягод малины. Аккуратно заверните филе в рулетики, закрепите шпажками или кондитерским шпагатом. Каждый рулетик оберните ломтиком бекона. Жарьте закуску на гриле или сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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