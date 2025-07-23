Карп в томатном соке – это то блюдо, которое точно стоит попробовать при первой возможности. Вы полюбите его больше шашлыка, а еще здесь нет ни грамма лишнего жира, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как приготовить карпа на мангале?

Время : 40

: 40 Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма карпа;

– 300 миллилитров томатного сока;

– соль и перец по вкусу;

– 3 луковицы;

– 20 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Почистите карпа от чешуи, удалите внутренности и жабры. Нарежьте тушку кусками толщиной примерно 3 – 4 сантиметра, а затем разрежьте каждый кусок пополам. Посолите и немного поперчите. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Добавьте к рыбе и аккуратно перемешайте. Залейте рыбу вместе с луком томатным соком, влейте немного масла и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на один час. Жарим рыбу на углях около 10 – 15 минут, постоянно переворачивая. Подавайте карпа на лаваше, по желанию можно посыпать рыбу зеленью.

Приятного аппетита!

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