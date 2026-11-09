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9 листопада, 16:05
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Домашній твердий сир із молока та кисломолочного сиру: простий рецепт без складних інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Із молока та кисломолочного сиру можна зробити продукт, який добре ріжеться скибочками, підходить для бутербродів і навіть натирання. У цьому рецепті весь секрет – у простому відділенні згустку від сироватки та подальшому плавленні маси на водяній бані.

Домашній твердий сир – це той продукт, який точно варто спробувати зробити самотужки. Доведеться трішки постаратися, але ви точно не пошкодуєте ані про секунду часу. 

Як зробити твердий сир вдома? 

  • Час: 2 – 3 години + охолодження
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1 літр молока жирністю 2,5%; 
– 500 грамів кисломолочного сиру; 
– 1 яйце; 
– 1 чайна ложка солі; 
– 1 чайна ложка соди; 
– 50 грамів вершкового масла за бажанням.

Приготування: 

  1. Доведіть літр молока до кипіння, додайте кисломолочний сир і проваріть 3 – 4 хвилини, поки не відділиться сироватка.
  2. Відкиньте масу на сито, добре відтисніть зайву рідину, а сироватку залиште для млинців або оладок.
  3. Додайте до сиру яйце, сіль і соду, потім ретельно перемішайте.
  4. Поставте миску на водяну баню, додайте вершкове масло і постійно помішуйте, доки маса повністю не розплавиться та не стане однорідною.
  5. Сформуйте сир у кульку або брусочок, перекладіть у формочку й злегка притисніть невеликим вантажем.
  6. Поставте сир у холодильник на 2 – 3 години, щоб він застиг.

Готовий сир добре нарізається скибочками, смакує на бутербродах із чаєм і підходить для натирання на тертці та запікання. Консистенція залежить від кисломолочного сиру: інколи маса виходить твердішою, інколи м’якшою, але смак у неї стабільно хороший.

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