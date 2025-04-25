Якщо зробити самому, він ще корисніший: елементарний рецепт домашнього яблучного оцту

Яблучний оцет додає особливого акценту багатьом стравам. І його не обовʼязково купувати в магазині – він легко готується власними руками.

Домашній яблучний оцет – це той інгредієнт, який повинен бути на кожній кухні. Він має чудовий аромат та глибший смаковий акцент. 24 Канал пропонує зробити його за простим рецептом Espreso. До речі Цей салат бʼє всі можливі рекорди: ідеальний спосіб поєднання улюблених інгредієнтів Рецепт домашнього яблучного оцту Час : 1 година + настоювання

: 1 година + настоювання Порцій: кілька пляшечок Інгредієнти:

– 1 кілограм яблук;

– 1,5 літра води;

– 125 грамів цукру;

– 60 грамів меду. Приготування: Очистіть яблука від серцевин і видаліть усі пошкоджені ділянки. Подрібніть фрукти за допомогою м’ясорубки (вага в рецепті вказана вже для перемелених яблук). Складіть підготовлену масу у трилітрову банку. У невеликому сотейнику підігрійте 500 мілілітрів води з цукром, помішуючи, поки кристали повністю не розчиняться. Долийте решту води — суміш має бути теплою, але не гарячою. Залийте яблука отриманим сиропом. Важливо, щоб рівень рідини залишав близько 10 сантиметрів простору до горлечка банки. Горлечко накрийте кількома шарами марлі й зафіксуйте гумкою, щоб не потрапляло сміття чи комахи. Поставте банку в тепле, затемнене місце на 10 діб. Щодня перемішуйте вміст дерев’яною ложкою чи лопаткою. Після цього процідіть масу через складену в кілька шарів марлю, ретельно відтисніть яблучну м’якоть. Отриману рідину поверніть у банку та додайте мед. Знову накрийте марлею й залиште настоюватися ще приблизно 40 днів. Поступово на поверхні з’явиться драглиста плівка — це так звана оцтова матка, аналог чайного гриба. Коли рідина посвітлішає, а плівка опуститься на дно, домашній яблучний оцет готовий. Акуратно розлийте його в пляшки та щільно закупорте. Його обожнюють усі: рецепт торта "Бите скло".