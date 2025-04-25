Домашний яблочный уксус – это тот ингредиент, который должен быть на каждой кухне. Он имеет замечательный аромат и более глубокий вкусовой акцент. 24 Канал предлагает сделать его по простому рецепту Espreso.
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Рецепт домашнего яблочного уксуса
- Время: 1 час + настаивание
- Порций: несколько бутылочек
Ингредиенты:
– 1 килограмм яблок;
– 1,5 литра воды;
– 125 граммов сахара;
– 60 граммов меда.
Приготовление:
- Очистите яблоки от сердцевин и удалите все поврежденные участки. Измельчите фрукты с помощью мясорубки (вес в рецепте указан уже для перемолотых яблок).
- Сложите подготовленную массу в трехлитровую банку.
- В небольшом сотейнике подогрейте 500 миллилитров воды с сахаром, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся. Долейте остальную воду – смесь должна быть теплой, но не горячей.
- Залейте яблоки полученным сиропом. Важно, чтобы уровень жидкости оставлял около 10 сантиметров пространства до горлышка банки.
- Горлышко накройте несколькими слоями марли и зафиксируйте резинкой, чтобы не попадал мусор или насекомые.
- Поставьте банку в теплое, затемненное место на 10 суток. Ежедневно перемешивайте содержимое деревянной ложкой или лопаткой.
- После этого процедите массу через сложенную в несколько слоев марлю, тщательно отожмите яблочную мякоть.
- Полученную жидкость верните в банку и добавьте мед. Снова накройте марлей и оставьте настаиваться еще примерно 40 дней.
- Постепенно на поверхности появится студенистая пленка – это так называемая уксусная матка, аналог чайного гриба. Когда жидкость посветлеет, а пленка опустится на дно, домашний яблочный уксус готов.
- Аккуратно разлейте его в бутылки и плотно закупорьте.
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