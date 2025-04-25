Домашний яблочный уксус – это тот ингредиент, который должен быть на каждой кухне. Он имеет замечательный аромат и более глубокий вкусовой акцент. 24 Канал предлагает сделать его по простому рецепту Espreso.

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Рецепт домашнего яблочного уксуса

Время : 1 час + настаивание

: 1 час + настаивание Порций: несколько бутылочек

Ингредиенты:

– 1 килограмм яблок;

– 1,5 литра воды;

– 125 граммов сахара;

– 60 граммов меда.

Приготовление:

Очистите яблоки от сердцевин и удалите все поврежденные участки. Измельчите фрукты с помощью мясорубки (вес в рецепте указан уже для перемолотых яблок). Сложите подготовленную массу в трехлитровую банку. В небольшом сотейнике подогрейте 500 миллилитров воды с сахаром, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся. Долейте остальную воду – смесь должна быть теплой, но не горячей. Залейте яблоки полученным сиропом. Важно, чтобы уровень жидкости оставлял около 10 сантиметров пространства до горлышка банки. Горлышко накройте несколькими слоями марли и зафиксируйте резинкой, чтобы не попадал мусор или насекомые. Поставьте банку в теплое, затемненное место на 10 суток. Ежедневно перемешивайте содержимое деревянной ложкой или лопаткой. После этого процедите массу через сложенную в несколько слоев марлю, тщательно отожмите яблочную мякоть. Полученную жидкость верните в банку и добавьте мед. Снова накройте марлей и оставьте настаиваться еще примерно 40 дней. Постепенно на поверхности появится студенистая пленка – это так называемая уксусная матка, аналог чайного гриба. Когда жидкость посветлеет, а пленка опустится на дно, домашний яблочный уксус готов. Аккуратно разлейте его в бутылки и плотно закупорьте.

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